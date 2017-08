Trump veroordeelt geweld door extremistische groepen Charlottesville expliciet

Dat deed hij tijdens een persconferentie vanuit het Witte Huis. Zijn woorden waren gericht op de rechts-extremisten die afgelopen weekend voor chaos zorgden in Charlottesville. Door het uitgelokte geweld viel daar een dode en raakten verscheidene mensen gewond.

Trump stond onder grote druk van zowel Democraten als Republikeinen omdat hij aanvankelijk weigerde de verantwoordelijken voor de onlusten met naam en toenaam te noemen. Dat deed Trump maandag wel: ''Racisme is een kwaad. Zij die in naam daarvan geweld veroorzaken, zijn criminelen en schurken, inclusief Ku Klux Klan, neonazi's, blanke racisten en andere haatzaaiende groeperingen die onverenigbaar zijn met waar wij als Amerikanen waarde aan hechten'', zei de president.

Trump heeft zijn vakantie onderbroken en is teruggekeerd naar Washington om met leden van zijn kabinet te overleggen over de gebeurtenissen in Charlottesville. Hij sprak onder andere met minister van Justitie Jeff Sessions en FBI-directeur Christopher Wray.

'Binnenlands terrorisme'

Sessions zei maandag dat er op dit moment geen belangrijker thema is dan het verder voorkomen van incidenten zoals in Charlottesville. "Ik zal de president vragen alle benodigde middelen die we hebben daarvoor in te zetten. Ik beschouw deze zaak als een geval van binnenlands terrorisme.''

Een rechtbank in Ohio heeft maandag geweigerd de verdachte die zaterdag met zijn auto inreed op demonstranten op borgtocht vrij te laten. De man wordt aangeklaagd voor doodslag.

Nieuwe betoging

De extremisten hebben inmiddels een nieuwe demonstratie aangekondigd op 11 september. De groepen willen onder het motto 'witte levens doen er toe', demonstreren bij de Texas A&M-universiteit in het zuiden van het land. Dat meldt The Battalion, het universiteitsblad van Texas A&M.

De organisator van de betoging, Preston Wiginton, zegt ''geïnspireerd te zijn door de demonstratie die afgelopen weekend in Charlottesville werd gehouden.''

Richard Spencer, een kopstuk van de extreemrechtse Alt right-beweging staat als spreker gepland. Hij sprak vorig jaar al eens op dezelfde universiteit op uitnodiging van Wiginton.

Een woordvoerster van de universiteit keurde het voornemen voor de demonstratie af. ''Dit soort bijeenkomsten zijn geen afspiegeling van de waarden die wij als school nastreven.'' Studenten hebben al gezegd een tegendemonstratie te zullen organiseren.