Vermiste Joey Hoffmann dood gevonden in Turkije

Het lichaam van de vermiste Haaksbergenaar is rond 07.00 uur Nederlandse tijd ontdekt door een hond van de Turkse politie, meldt het zoekteam.

Hoffmann werd gevonden in een droge bedding aan de voet van een berg op slechts 500 meter van de 'bewoonde wereld'.

De zoektocht maandag was in een gebied van 100 hectare waar nog niet eerder is gezocht. Op de vindplek, bij een steengroeve die door de lokale bevolking als vuilstortplaats wordt gebruikt, zijn militairen nog steeds bezig met sporenonderzoek.

Hoe Hoffmann om het leven is gekomen is nog onbekend. Het lichaam is in de loop van de ochtend geborgen en met een lijkwagen naar de kustplaats Silifke gebracht.

Vermist

De 21-jarige Hoffmann werd sinds 8 juli vermist. Op die dag was de man in Silifke in het gezelschap van het echtpaar Björn en Derya Breukers dat eveneens uit Haaksbergen komt. Hij was samen met het stel naar Turkije gereisd om te helpen bij de bouw van een huis.

Ze reden op 30 juni in een busje van Haaksbergen naar Silifke in de provincie Mersin. Hoffmann besloot later om de twee te verlaten en zou op 8 juli terugvliegen naar Nederland.

Zoekactie

Pas vanaf 28 juli werd een zoekactie gestart. De onderzoeksleider wijt het late ingrijpen aan het vertraagd binnenkomen van informatie bij zijn korps.

Afgelopen weken is het echtpaar Breukers meermaals door de Turkse politie verhoord. Zij hebben de vermissing van hun plaatsgenoot niet gemeld bij de lokale autoriteiten. Ze verklaarden pas later van familie te hebben gehoord dat Hoffmann na zijn vertrek niet was teruggekeerd in Nederland. Het stel mag Turkije voorlopig niet verlaten en moet zich geregeld melden.

Na de vermissing van Hoffmann belandde Björn Breukers nog in het ziekenhuis van Silifke met ernstige verwondingen. Het is niet duidelijk hoe hij die heeft opgelopen. Daarna is het stel ook even vermist geweest, maar enkele dagen later doken zij weer op.