Zoektocht met honden naar vermiste Joey in Turkije mogelijk uitgesteld

De Turkse politie wil met een team van specialisten maandag eerst zelf nog een heuvelachtig terrein naspeuren waar nog niet eerder is gezocht naar de vermiste Nederlander, zo hebben de Turkse autoriteiten zondag aan de Nederlanders laten weten.

Signi is weliswaar van harte welkom om naar Hoffmann te komen zoeken, maar eerst willen de Turken hun eigen naspeuringen afronden in de heuvels nabij de plaats Narlikuyu.

Het zoekteam maakt daar volgens een van de leden, Janette Kruit, geen probleem van. ''We zijn het in Nederland niet anders gewend. Het is volstrekt logisch dat de politie eerst haar eigen zoektocht wil afmaken, waar al zo veel tijd en zweetdruppels in zijn gaan zitten'', vertelde zij zondag, na aankomst van de drie zoekhonden en de eerste verkenningen in het gebied.

'In de buurt'

In de gesprekken met de Turkse politie over de vermiste Hoffmann is het zoekhondenteam van Signi één scenario als aannemelijk geschetst: ''Joey moet hier eigenlijk wel ergens in de buurt zijn",' zegt teamleider Esther van Neerbos.

Met de lokale autoriteiten en met een Nederlandse liaison van de politie is zondag in de Turkse badplaats Silifke overleg gevoerd over een plan van aanpak. Mogelijk wordt het zoekhondenteam maandag al ingezet, maar zeker is dat niet. De gouverneur van het gebied heeft daarover het laatste woord.

Signi besloot vorige week op eigen initiatief om een zoekactie te beginnen rond de plek waar het Haaksbergense drietal kampeerde. Die actie gebeurt met instemming van de familie, die persoonlijke bezittingen van Hoffmann heeft meegegeven waarmee de speurhonden Paddle en Power (twee Mechelse herders) en labrador Salto gericht kunnen zoeken naar sporen van diens lichaamsgeur. Ook voor de Turkse autoriteiten is de komst van Signi geen probleem.

Moeilijker dan gedacht

De zoekactie zal moeilijker zijn van van tevoren gedacht, denkt Van Neerbos: ''Eerst dacht ik dat we in een straal van 300 tot 500 meter van hun kampeerplek goede kans zouden hebben om Joey te vinden. Nu ik het terrein heb gezien, denk ik dat het lastiger wordt.''

Het is een sterk geaccidenteerd en begroeid gebied met veel stenen en doornenstruiken. Op een pad naar beneden richting zee zijn het echtpaar uit Haaksbergen en Hoffmann hier op 8 juli uit elkaar gegaan. ''Als je een uur de andere kant uitloopt, dan ben je al een heel eind verdwaald'', zegt Van Neerbos.

8 juli

Joey Hoffmann is al ruim een maand spoorloos. Hij is voor het laatst gezien in gezelschap van een echtpaar, eveneens uit Haaksbergen. Hij zou hen helpen een huis te bouwen in Narlikuyu. Nadat zij op 8 juli uit elkaar gingen, is niets meer van hem vernomen.

De speurhonden van Signi zijn in onder meer Japan, Thailand, Sri Lanka, Nepal, de Filipijnen, Haïti, Verenigde Staten, Pakistan, Turkije en Marokko ingezet. Daarnaast zijn ze ook in Nederland actief, onder meer bij vermissingen op en rond het water. De kennel van Signi heeft sinds 2004 exact 412 vermiste personen opgespoord.