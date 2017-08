Eerste tv-spot herverkiezingscampagne Trump uitgezonden

In het spotje van 30 seconden worden de Democraten aangepakt en wordt aangeprezen wat de Amerikaanse president tijdens zijn eerste zeven maanden in het Witte Huis allemaal heeft bereikt.

De uitzending ervan kwam uitgerekend op een moment dat Trump een lading kritiek over zich heen heeft gekregen wegens zijn reactie op de gebeurtenissen in Charlottesville. Zelf begon de president al meteen na zijn inauguratie over een tweede termijn in 2020.

Het nieuwe filmpje gebruikt dezelfde videobeelden, foto's en lettertype als een die eerder dit jaar werd uitgebracht door America First Policies. Dat is een politieke organisatie die in het geheim onbeperkt geld kan inzamelen en spenderen. Van een direct samenwerkingsverband met Trumps campagneteam kan geen sprake zijn. Dat is bij wet verboden.

In de tv-advertentie van zondag wordt Trump opgehemeld voor de banen die hij heeft gecreƫerd en voor de stijging van de beursnoteringen. ''Zijn vijanden willen niet dat hij succes heeft, maar Amerikanen zeggen 'laat president Trump zijn werk maar doen'.''