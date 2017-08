Portugal vraagt Europa om hulp bij bestrijding bosbranden

Zondag waren meer dan drieduizend manschappen op de been voor bluswerkzaamheden, maar dat is onvoldoende om de branden te bedwingen.

De situatie dreigt de komende dagen zelfs nog erger te worden door het aanhoudende warme en droge weer in combinatie met een harde wind. De minister van Binnenlandse Zaken Constanca Urbana de Sousa deed daarom een beroep op de andere EU-landen onder meer blusvliegtuigen en brandweerlieden te sturen.

Het is waarschijnlijk dat er deze zomer in Portugal nog veel meer bosbranden ontstaan.

Slachtoffers

Portugal beleeft deze zomer de zwaarste bosbranden sinds 2005. Die hebben tot dusver al 64 mensen het leven gekost. Meer dan 140.000 hectares bos zijn in de as gelegd. Dat is een ruim drie keer zo grote oppervlakte als het gemiddelde over de afgelopen tien jaar.

Dorpen ontruimd

Vrijdag werden in de omgeving van Abrantes vier dorpen geëvacueerd.

Volgens persbureau Lusa brak er zaterdag op 268 plaatsen in het land brand uit, een nieuw record in 2017. De bestrijdingsdiensten draaien overuren. Dat had dikwijls succes, maar de vrees blijft dat de vlammen door de extreme weersomstandigheden vandaag of morgen toch weer oplaaien.

In het centrale district Coimbra is de noodtoestand uitgeroepen, evenals in vier kleinere gemeenten in de regio.