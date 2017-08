Zeker vijftien doden bij bomaanslag in Pakistan

De bomaanslag werd gepleegd in de stad Quetta, die niet ver van de grens met Afghanistan ligt. Volgens het Pakistaanse leger is duidelijk dat het om een terroristische daad gaat.

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) kwam een aantal uur later met een verklaring waarin de aanslag werd opgeëist, meldt het Duitse blad Die Zeit. Volgens IS zat de zelfmoordterrorist op een motor. Naast een militair voertuig werden verschillende auto's door de explosie geraakt.

Islamitische extremisten plegen met grote regelmaat aanslagen in Pakistan. In juni kwamen in Quetta dertien mensen om het leven toen een automobilist zichzelf opblies bij een controlepost. Terreurorganisatie Jamaat-ul-Ahrar zei verantwoordelijk te zijn voor die aanslag.