Dode bij inrijden auto op tegenstanders extreem-rechtse mars in Virginia

Dat melden lokale hulpdiensten aan Amerikaanse media. De burgemeester van Charlottesville, Mike Signer, betreurt op Twitter dat "een leven verloren is gegaan" en roept "iedereen met een goede wil" op om naar huis te gaan.

Bij een persconferentie later meldde de gouverneur van Virginia dat het dodental naar aanleiding van de protesten in Charlottesville is opgelopen naar drie. De goeverneur doelde daarbij op een helikoptercrash waarbij later op de zaterdagavond twee mensen om het leven kwamen.

Een politiehelikopter die vermoedelijk werd ingezet bij de protesten is even buiten de stad neergestort. Twee inzittenden kwamen daarbij om het leven.

De bestuurder van de auto is aangehouden, meldt persbureau AP. Het is nog onduidelijk of de persoon opzettelijk inreed op de groep, die bestond uit enkele honderden mensen die in een stoet door de straten van Charlottesville liepen. Op beelden is te zien dat het voertuig meerdere mensen schept en daarna in hoog tempo achteruit wegrijdt.

In de straat was op het moment van het incident een tegendemonstratie aan de gang. De betogers wilden een tegengeluid laten horen tegen de honderden mensen die waren samengekomen om de zogenaamde 'Unite the Right'-bijeenkomst bij te wonen. Het zijn nationalisten, aanhangers van het zogeheten 'alt-right' en neonazi's. Zij riepen leuzen als "Joden zullen ons niet vervangen".

Noodtoestand

De autoriteiten kondigden zaterdag de noodtoestand af om sneller te kunnen ingrijpen. Ook tegenstanders van de extreem-rechtse mars waren in groten getale naar Charlottesville afgereisd.

De politie was massaal aanwezig in de stad om de twee groepen uit elkaar te houden, maar kon niet voorkomen dat het tot vechtpartijen kwam tussen de twee groepen. Daarbij zette de politie traangas in, aldus een verslaggever van het lokale Indy Star.

In totaal raakten zaterdag 34 mensen gewond, meldt Reuters.

Standbeeld

Aanleiding van de demonstatie is het voornemen om het standbeeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog te verwijderen. Robert Lee was ruim 150 jaar geleden de bevelhebber van het leger van de zuidelijke staten. Dat leger streed voor meer zelfbestuur en het behoud van slavernij. Voor de tegenstanders van het standbeeld is het bovenal een symbool van blanke superioriteitsideeën.

Het standbeeld staat in Emancipate Park, dat vroeger de naam Lee Park droeg. Die naam is dus al aangepast, zoals de laatste jaren in het zuiden van de Verenigde Staten meerdere eerbetonen aan de Confederatie zijn verdwenen.

Trump

President Donald Trump en minister van Justitie Jeff Sessions veroordeelden het geweld. Trump sprak daarbij van "geweld van vele kanten". Hij riep op tot wederzijds respect en naastenliefde.

Eerder op de dag had Trump zich ook al uitgelaten tegen "haat en geweld" in Charlottesville. "We moeten allemaal verenigd zijn en alles waar haat voor staat veroordelen. Er is geen plaats voor dit soort geweld in Amerika'', schreef hij op Twitter.

Zijn vrouw Melania stond hem bij. "Ons land juicht de vrijheid van meningsuiting toe, maar laten we communiceren zonder haat in onze harten. Van geweld komt niets goeds'', twitterde ze ongeveer drie kwartier eerder.

Vrijdag

Enkele honderden extreemrechtse betogers liepen vrijdagavond al met fakkels over de universiteitscampus van de stad. Er werden leuzen geroepen tegen onder meer joden, homo's en immigranten.

Dit is het tweede weekend van protesten door extreem-rechtse groeperingen in Charlottesville in één maand tijd. Begin juli reisden ook aanhangers van de Ku Klux Klan naar de stad af, om hun ongenoegen te uiten over dezelfde kwestie.