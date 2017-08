Erdogan verwacht verbetering in relatie met Duitsland na verkiezingen

Die "strategie" werd ook door Franse en Oostenrijks politici ingezet, vlak voor de verkiezingen in die landen, zo concludeert de Turkse president.

"Als Europese landen kritiek uiten op ons beleid, komt dat eigenlijk voort uit problemen in hun eigen nationale politiek", zei hij daar zaterdag over in een speech die live op televisie werd uitgezonden.

Erdogan verwacht dan ook dat de relatie met Duitsland zal verbeteren zodra de Duitse verkiezingen, die in september plaatsvinden, achter de rug zijn.

Mislukte coup

De diplomatieke relaties die Turkije met West-Europese landen onderhoudt, staan al enige tijd onder druk. Meerdere Europese ministers uitten hun bezorgdheid over Erdogans maatregelen na de mislukte couppleging in Istanbul vorig jaar. In de afgelopen maanden werden tienduizenden mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij terroristische organisaties, of omdat zij vermeende aanhangers zijn van Fetullah Gülen. Erdogan houdt Gülen verantwoordelijk voor de poging tot staatsgreep.

Veel Europese landen, waaronder Duitsland, hebben kritiek op deze arrestaties. Ze zijn bezorgd over de mensenrechten in Turkije. In juli werd een Duitse mensenrechtenactivist opgepakt.

Behalve de kritiek op de arrestaties spelen tussen Ankara en Berlijn nog meer kwesties. De eerste onenigheid ontstaat rond een optreden van de Duitse komiek Jan Böhmermann, die Erdogan op de hak neemt. Daarna zijn er spanningen rond de Armeense genocide, die door Duitsland wordt erkend, en de asielaanvraag van zo'n veertig Turkse NAVO-militairen in Duitsland na de mislukte staatsgreep.

Ook het Turkse referendum over uitbreiding van Edrdogans macht, leidt tot problemen. Turkse ministers die in maart campagne willen voeren in verschillende Duitse steden, worden geweerd. In mei van dit jaar ontzegt Turkije dan weer de toegang aan Duitse ministers die op bezoek willen bij Duitse soldaten die op de Turkse legerbasis Incirlik zijn gestationeerd.

Binnenlandse politiek

Naar meerdere maanden waarin de ene na de andere kwestie opspeelde, heeft minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel aangegeven dat Duitsland voortaan harder zal optreden in de conflicten met Turkije. Hij kondigde economische maatregelen aan en wil ook dat de Europese Unie de financiële steun aan Turkije, dat een kandidaat-lidstaat is, kort.

De Turkse regering liet toen weten het onacceptabel te vinden dat Duitsland zich met de binnenlandse aangelegenheden van Turkije bemoeit.