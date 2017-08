Europese snelwegen stromen vol op derde Zwarte Zaterdag

De ANWB meldt dat de wachttijd op de route door de Rhône-vallei tot aan de Spaanse grens (A7/A9) bijna vier uur telt op deze derde Zwarte Zaterdag. Ook op de A71/A75, de route Clermont-Ferrand - Narbonne en de A10 naar Bordeaux staan op diverse plaatsen lange files.

De Verkeersinformatiedienst (VID) laat weten dat het ook in het noordwesten van Frankrijk druk is. Vakantieverkeer in combinatie met regenachtig weer zorgt in Bretagne voor lange files. Daarnaast staat het op de A71/A75, de route Clermont Ferrand – Narbonne en op de A10 naar Bordeaux op diverse plaatsen behoorlijk vast.

In Duitsland valt de verkeersdrukte tot dusver mee. Alleen op de A8 München richting de Oostenrijkse grens is de vertraging ongeveer een uur.

In Oostenrijk loopt het verkeer vast voor de Karawankentunnel. De wachttijd is daar opgelopen tot anderhalf uur. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland moet het verkeer in beide richtingen een uur wachten.

Italië

Ook in Italië is het sinds vanmorgen druk. Italianen genieten van een lang weekend en zijn massaal op weg naar de Adriatische Zee. Op de A14, Milaan richting Bologna, loopt de vertraging op tot drie uur.

Terugkerende vakantiegangers op de A22, Verona richting de Brennerpas, komen bij het Gardameer in de problemen. Daar moet gerekend worden op een uur extra reistijd om de Oostenrijkse grens te bereiken.

De verkeersdienst ANWB heeft de indruk dat Nederlanders gespreid over het weekend van hun vakantieadressen terugkeren. Daarmee lijkt het er vooralsnog op dat ze deze derde Zwarte Zaterdag mijden.

Wel krijgt de ANWB-alarmcentrale veel telefoontjes van terugkerende vakantiegangers die zijn gestrand met pech, liet een woordvoerster weten.

De verwachting is dat de drukte op de Europese wegen om 14.00 uur op het hoogtepunt zal zijn.