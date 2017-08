Venezuela pakt leider mislukte opstand Valencia op

Circa twintig personen kwamen zondag in opstand tegen de regering van president Nicolás Maduro. Het verzet in Valencia werd geleid door Juan Caguaripano, een voormalige kapitein van de nationale garde. "Dit is geen staatsgreep, maar een militaire actie om de constitutionele orde te herstellen. We eisen onmiddellijk de vorming van een overgangsregering", zei hij in een video.

De opstand op een militaire basis werd als snel de kop ingedrukt. Volgens Maduro waren het geen militairen, maar terroristen die zich in een uniform hadden gestoken. Een aantal opstandelingen wist te ontsnappen waarop een klopjacht volgde.