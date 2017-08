Oudste man ter wereld (113) overleden in Israël

De krant Haaretz riep in herinnering dat hij pas vorig jaar zijn 'bar mitswah' vierde, de ceremonie en bekrachtiging van religieuze meerderjarigheid. Dat was een eeuw later dan gebruikelijk voor een Joodse jongen. Hij miste die viering destijds door de Eerste Wereldoorlog.

Kristal werd op 15 september 1903 geboren in de Poolse stad Zarnow. In 1920 verhuisde hij naar Lodz, waar hij later een snoepfabriek zou openen en een gezin zou stichten.

Na de Duitse inval werd hij met zijn vrouw en twee kinderen naar het getto van Lodz gestuurd. Later volgde deportatie naar het concentratiekamp Auschwitz. Zijn echtgenote en kinderen kwamen om door de Holocaust.

Kristal hertrouwde in 1947 en emigreerde drie jaar later naar Israël. Hij sprak vrijwel nooit over de Tweede Wereldoorlog. "Met wat er op één dag gebeurde in Auschwitz zou je twee boeken kunnen vullen", zei hij enkele jaren geleden in een zeldzaam interview met Haaretz.