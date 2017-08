Meer dan dertig doden bij treinongeluk Egypte

Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen.

Het zou gaan om een botsing tussen twee passagierstreinen, die waren vertrokken vanuit respectievelijk Caïro en Port Said, en op weg waren naar Alexandrië. Daarbij zouden een locomotief en twee wagons zijn ontspoord, in de buurt van het station Khorshid. Dat gebeurde om 2.15 uur 's middags, lokale tijd.

Op internetbeelden is te zien dat de enkele wagons van de treinstellen in elkaar zijn geschoven, andere zijn door de klap uit de rails gelopen. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft de lokale autoriteiten opgeroepen om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Ongelukken

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Een reddingswerker noemt een verkeerde wissel als vermoedelijke oorzaak.

Er gebeuren regelmatig ongelukken met treinen in Egypte. In 2012 kwamen vijftig personen, voornamelijk kinderen, om het leven toen een schoolbus werd aangereden door een trein. Bij een treinongeluk in 2002 vielen 360 doden.