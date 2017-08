Opnieuw dorpen in Portugal ontruimd wegens bosbranden

Vooral de omgeving van Abrantes, 130 kilometer ten noordoosten van Lissabon, is zwaar getroffen. Meer dan 2100 brandweerlieden zijn bezig om de 170 brandhaarden te bestrijden.

Veel woningen in de regio worden door het vuur bedreigd, en het huis van een tachtigjarige bewoner is verwoest. Tijdens de evacuatie van de dorpen raakten een aantal oudere inwoners in paniek. Door de om zich heen grijpende branden zijn de wegen afgesloten.

De burgemeester van Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, zei tegen nieuwszender RTP dat er "één gevaarlijke brandhaard is die veel werk zal kosten." De komende dagen worden in de regio temperaturen van ruim 35 graden verwacht, in combinatie met een stevige wind.

Pedrógão Grande

Portugal beleeft dit jaar de zwaarste bosbranden sinds 2005. In juni kwamen 64 mensen om bij hevige branden in de regio Pedrógão Grande, zo'n tweehonderd kilometer ten noordoosten van Lissabon. Veel slachtoffers waren met hun auto's op weg toen ze ingesloten werden door de vlammen. Ook overleden een aantal mensen door rookvergiftiging.