Crisis met besmette eieren treft zeker zeventien landen

Dit meldt de Europese Commissie (EC) vrijdag op een persconferentie.

Naast België en Nederland, waar de crisis is ontstaan, gaat het in de EU ook om Duitsland, Frankrijk, Zweden, Groot-Britannië, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Denemarken. Buiten de EU hebben ook Zwitserland en Hongkong problemen met eieren.

Eerder op de dag werd bekend dat de EC een topoverleg wil over de eiercrisis met de betrokken ministers voor voedselveiligheid in de betrokken landen. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis zei in een verklaring de onderlinge ruzies en beschuldigingen te willen beëindigen.

Hij hoopt op een bijeenkomst die zo snel mogelijk moet plaatsvinden, maar in ieder geval voor eind september. Daaraan zouden behalve bewindslieden ook de toezichthouders moeten deelnemen.

Frankrijk

Vrijdagmiddag bracht het Franse ministerie van Landbouw naar buiten dat in Frankrijk bijna een kwart miljoen met fipronil besmette eieren zijn verkocht. Een groot deel daarvan is vermoedelijk al opgegeten. Het ministerie benadrukt dat er minimale gezondheidsrisico's zijn waargenomen.

De eieren komen uit België en Nederland. Het ministerie heeft het deel dat nog steeds in de schappen lag per direct laten verwijderen. Boerderijen waar gevogelte rondloopt en plekken waar eiproducten worden gemaakt, worden in de komende dagen aan een minutieus onderzoek onderworpen.

Vorige week is Frankrijk uit voorzorg een onderzoek gestart naar fipronil in eieren op de Franse markt. Eerder werd een pluimveebdrijf in het noordelijke departement Pas-de-Calais onder toezicht geplaatst, nadat het op 28 juli liet weten dat er op het bedrijf mogelijk fipronil is gebruikt.

Chickfriend

De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend die zijn opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal, zitten nog vast. Als het Openbaar Ministerie ze langer vast wil houden, moeten ze maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die kan besluiten of het voorarrest verlengd moet worden.

De twee mannen uit de gemeenten Barneveld en Zaltbommel worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.

De twee zijn donderdag opgepakt door de inlichtingen en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Acht locaties in Nederland zijn doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen. Ook in België zijn doorzoekingen geweest.

Het Nederlandse onderzoek richt zich op Chickfriend, het bedrijf dat het fipronil vermoedelijk toepaste, de Belgische toeleverancier Poultry-Vision en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier.