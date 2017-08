Venezolaanse hoofdaanklager duikt onder na ontslag

Vanwege haar kritiek op de president kan ze naar alle waarschijnlijkheid rekenen op vervolging. De 59-jarige jurist is naar eigen zeggen op de vlucht.

''Ik weet niet welke duistere bedoelingen of plannen er zijn om mij niet alleen van mijn vrijheid, maar ook van mijn leven te beroven'', zei Ortega over de regering. Ze voelt zich continu opgejaagd, is daardoor ondergedoken en wisselt dagelijks van schuilplaats.

Kritiek

Ortega is uitgegroeid tot de voornaamste tegenstander van het bewind van Maduro, al stamt ze uit zijn eigen socialistische beweging. Hij zou volgens haar hebben geknoeid met de opkomstcijfers van de verkiezing waarmee de 545 leden van de grondwettelijke vergadering werden aangesteld.

De nieuwe grondwetgevende vergadering van Venezuela ontsloeg Ortega vorige week als openbaar aanklager. Ortega had even daarvoor een onderzoek aangekondigd naar de omstreden verkiezing van de grondwetgevende vergadering. Die bestaat alleen uit aanhangers van Maduro.

De bevoegdheden van de grondwettelijke vergadering kennen geen limiet. De beslissing om Ortega te ontslaan wordt door critici gezien als een onheilspellend teken dat Maduro afstevent op een dictatuur. Volgens de oppositie is grondwettelijke vergadering enkel in het leven is geroepen om het parlement buitenspel te zetten.