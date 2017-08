Keniaanse verkiezingen volgens Europees observatieteam correct verlopen

Schaake (D66) was de afgelopen periode in Kenia, en hield als hoofd van een Europese missie in de gaten of de verkiezingen correct verliepen. In een verklaring staat dat dit het geval is. "Alle Kenianen mogen trots zijn op hun deelname in dit democratische proces, en moeten de uitslag respecteren.”

De huidige Keniaanse president Uhuru Kenyatta kreeg dinsdag tijdens de verkiezingen ongeveer 55 procent van de stemmen, tegenover 45 procent voor zijn tegenstander, oppositieleider Raila Odinga. Odinga beschuldigde de Keniaanse regering woensdag ervan te hebben geknoeid met het computersysteem waarop burgers hun stem uitbrachten.

De leden van het Europese observatieteam stellen de beschuldigingen serieus te nemen, en pleiten voor extra onderzoek naar de mogelijke hack.

Onrustig

Het observatieteam, waarvan een deel al in juni arriveerde, bestond uit meer dan honderddertig mensen die er vanuit verschillende plaatsen in Kenia voor moesten zorgen dat de verkiezingen vrij en transparant plaatsvonden.

De stembusgang verliep grotendeels rustig. In de Keniaanse stad Isiolo viel een bende wild zwaaiend met kapmessen een bureau binnen waar de stemmen werd geteld. Een verkiezingsofficial van de regerende Jubilee-partij kwam om het leven. De politie schoot twee aanvallers dood. Ook vonden er woensdag demonstraties plaats in de hoofdstad Nairobi en in het westen van het land.