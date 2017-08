Sancties VS treffen nog acht Venezolanen

De betrokkenen zijn medeverantwoordelijk voor "beleid of maatregelen die het democratisch proces in Venezuela ondermijnen", luidt de verklaring. Ze mogen ook de VS niet meer in en Amerikanen is verboden nog zaken met hen te doen.

De nieuwe sancties treffen niet de olie-industrie, al houden de Amerikanen deze optie nadrukkelijk open. Venezuela, dat de grootste bewezen voorraden ter wereld heeft, is voor zijn buitenlandse valuta voor 95 procent afhankelijk van de olie-export. De VS is een van de belangrijkste afnemers.

Vorige week legde de VS al sancties op aan president Maduro. Dat gebeurde in reactie op de stemming over de aanstelling van een zogenaamde 'grondwetgevende vergadering', waarmee de president een aantal grote politieke ingrepen wil doorvoeren. Op de dag van de verkiezing leidden massale protesten en de pogingen die te onderdrukken, tot zeker tien doden.

De oppositie boycotte de verkiezingen voor de grondwetsraad, die volgens de tegenstanders van Maduro frauduleus verliepen. Op woensdag liet de oppositie wel weten dat het kandidaten zou laten registreren voor de gouverneursverkiezingen die in december in Venezuela zouden moeten plaatsvinden.

'Dictator'

Volgens het Witte Huis kan president Maduro na de stemming kan worden beschouwd als een dictator. "De recente ontwikkelingen in Venezuela zijn een ernstige aanval op de democratie in onze vrije wereld", aldus de nationale veiligheidsadviseur van de VS Herbert McMaster.

Ook de Verenigde Naties hebben hun zorgen geuit over de ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse land, waar als sinds april aanhoudende protesten gaande zijn tegen Maduro. Een team van de VN onderzocht doden en gewonden die vielen door toedoen van de Venezolaanse veiligheidstroepen. De VN houden de regering en de president van Venezuela verantwoordelijkheid voor de bescherming van de mensenrechten in het land, zo meldde een woordvoerder dinsdag.

President Maduro toont zich vooralsnog niet onder de indruk van de sancties, noch van de oproepen van collega's uit de internationale politiek. Het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercusor heeft Venezuela zelfs geschorst als lid.