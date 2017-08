Hulporganisaties willen heropening vliegveld Sanaa

Het vliegveld bij Sanaa is al een jaar dicht, waardoor duizenden ernstig zieke patiënten het land niet kunnen verlaten en humanitaire hulp wordt belemmerd, schrijven de organisaties, waaronder het International Rescue Committee, woensdag in een gezamenlijke verklaring.

In Jemen zijn in de afgelopen drie maanden door een cholera-epidemie 1900 mensen overleden en naar schatting 400.000 mensen besmet geraakt, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind juli. Als gevolg van de jarenlange burgeroorlog hebben 15 miljoen mensen in Jemen geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen en drinkwater.

De Jemenitische autoriteiten schatten volgens de hulporganisaties dat al 10.000 mensen zijn overleden door aandoeningen waarvoor ze hulp probeerden te zoeken in het buitenland.

Alternatieve routes

"Voor hulp in het buitenland moeten de Jemenieten nu alternatieve routes nemen", stellen de hulporganisaties. Patiënten moeten daardoor vaak autoritten van tien tot twintig uur maken om een ander vliegveld te bereiken. Daarbij moeten ze bovendien vaak door gebieden rijden waar wordt gevochten.

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. De overheid, gesteund door een door Saudi-Arabië geleide coalitie is in een bloedige strijd verwikkeld met Houthi-rebellen en diverse extremistische partijen. ​De Verenigde Naties drongen in 2015 al aan op het stoppen van de bombardementen bij het vliegveld van Sanaa, om humanitaire hulp te bespoedingen.