Oppositie Zuid-Afrika roept op tot nieuwe verkiezingen

DA-leider Mmusi Maimane erkende dat regeringspartij ANC de stemming "won", maar stelde dat de partij van Zuma het vertrouwen van het volk kwijt is. Hij vindt dat de kiezer nu aan het woord is. Maimane kondigde aan donderdag met een motie te komen die moet leiden tot vervroegde verkiezingen.

De oppositiepartij eist al maanden dat Zuma opstapt. Critici buiten en binnen zijn partij ANC verwijten de president wanbeleid. Hij wordt beschuldigd van corruptie en het ontslaan van populaire politieke figuren, zoals minister van Financiën Pravin Gordhan. De anonieme stemming van dinsdag had voor het vertrek van Zuma moeten zorgen, maar zijn partijgenoten vielen Zuma niet af.

Weinig kans

Het is de vraag hoe kansrijk het plan van de oppositie nu is. Het ANC heeft 249 zetels in het 400 zetels tellende parlement in Kaapstad. Zuma stelde na de stemming van dinsdag dat beweringen dat hij de steun van het volk kwijt is, neerkomen op propaganda. "Het is hun eigen verbeelding", zei de triomfantelijke president buiten het parlementsgebouw tegen juichende aanhangers.

Een woordvoerder van het ANC omschreef het plan van de oppositie woensdag als "een droom en hallucinaties". De regeringspartij stelde later in een verklaring de motie te zullen wegstemmen. Het plan van de DA bewijst volgens het ANC dat de motie van wantrouwen tegen Zuma niets te maken had met de president, maar een poging was om de regering via het parlement omver te werpen.