Man opgepakt voor aanval op Franse militairen bij Parijs

Woensdagochtend rond 8.00 uur raakten zes militairen gewond, nadat een auto op hen was ingereden. Twee militairen zouden ernstige verwondingen hebben.

De toedracht is nog onduidelijk, maar volgens burgemeester Patrick Balkany van Levallois-Perret is er zonder twijfel sprake van opzet. Een speciale aanklager belast met terreurzaken opent een onderzoek naar het incident, meldt persbureau Reuters.

Arrestatie

De dader is neergeschoten en aangehouden op een snelweg in het noorden van Frankrijk. Bij de arrestatie waren naar verluidt ook elite-eenheden van de politie betrokken. De man is volgens Franse media tijdens zijn aanhouding geraakt door vijf kogels.

Ook een politieman raakte gewond, maar de opgepakte man heeft volgens Reuters zelf niet geschoten. Hij zou ongewapend zijn geweest. De politieman werd geraakt door een verdwaalde kogel. De arrestatie was op de A16 die van Parijs naar Calais loopt.

Patrouilleren

Franse media melden dat soldaten werden aangereden op het moment dat ze uit een kazerne kwamen om te gaan patrouilleren als onderdeel van veiligheidsmaatregelen tegen terreur. In de BMW die op hen inreed zat een man achter het stuur.

De man die inreed op de militairen heeft in de straat bij de kazerne gewacht tot hij kon toeslaan, zei de burgemeester. De politie is op zoek naar het voertuig. Hulpdiensten ontfermen zich over de gewonde soldaten.

Noodtoestand

In Frankrijk is na de terreuraanslagen van 13 november 2015 de noodtoestand uitgeroepen. Die is nog steeds van kracht.

De maatregelen stellen de politie onder meer in staat huiszoekingen uit te voeren zonder tussenkomst van een rechter. Ook patrouilleren sindsdien duizenden militairen op de Franse straten vanwege de terroristische dreiging.

President Emmanuel Macron liet eerder weten de noodtoestand dit najaar te willen beëindigen.