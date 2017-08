China weer getroffen door zware aardbeving

Er zijn zeker 32 mensen gewond geraakt, aldus The People's Daily. Het getroffen gebied bestaat voornamelijk uit natuur en platteland. Volgens staatspersbureau Xinhua waren in een diameter van 50 kilometer vanaf het epicentrum ruim vijftigduizend mensen.

Op dinsdag vond in een bergachtig gebied in het midden van het land, in de provincie Sichuan, ook al een zware aardbeving plaats. Die had een magnitude van 7. Volgens autoriteiten is het dodental van die beving inmiddels opgelopen naar negentien, waaronder zes toeristen.

Bij de aardschok in de buurt van natuurreservaat Jiuzhaigou raakten daarnaast ook 247 mensen gewond. Xinhua meldt dat in het getroffen gebied zo'n 31.500 toeristen zijn geëvacueerd. Dinsdag bezochten meer dan 38.000 mensen het reservaat.

De provincie Sichuan wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. Door een grote beving in mei 2008 overleden bijna zeventigduizend mensen.

Landverschuivingen

De provincie Sichuan is de afgelopen dagen ook al getroffen door hevige zomerse regenbuien, net als veel andere delen van het land. Het noodweer veroorzaakte overstromingen en landverschuivingen. Door een van die landverschuivingen kwamen dinsdag 24 mensen om het leven.