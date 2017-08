Jorge Zorreguieta op 89-jarige leeftijd overleden

"Hare Majesteit Koningin Máxima en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander delen met groot verdriet mede dat de heer Jorge Horacio Zorreguieta, de vader van Koningin Máxima, op 8 augustus 2017 in Buenos Aires op 89-jarige leeftijd is overleden", meldt de RVD.

"De heer Zorreguieta leed sinds lange tijd aan een vorm van non-Hodgkin lymfoom. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander en hun dochters de Prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane zijn daarbij aanwezig."

Kliniek

Koningin Máxima, die in het weekeinde naar Argentinië was gekomen, was in de kliniek aanwezig. Dinsdagmorgen vroeg werd ze bij aankomst gefilmd door de Argentijnse televisiezender Todo Noticias.

In november 2014 werd Zorreguieta in dezelfde kliniek, die gespecialiseerd is in de behandeling van leukemie, opgenomen. Toen al werd voor zijn leven gevreesd en brachten media zelfs het bericht dat hij was overleden.

Zorreguieta herstelde echter en was dit voorjaar zelfs in Nederland voor de viering van de vijftigste verjaardag van zijn schoonzoon koning Willem-Alexander.

Omstreden

Jorge Zorreguieta was in Nederland zeer omstreden vanwege zijn deelname aan de Argentijnse regering onder de militaire dictatuur onder generaal Jorge Rafael Videla eind jaren zeventig.

Hoewel hij zelf geen hand had gehad in de gruwelijkheden die onder het bewind van de junta werden gepleegd, en zelfs iedere kennis daarvan ontkende, kon er in de ogen van de Nederlandse politiek geen sprake zijn van zijn aanwezigheid bij het huwelijk van zijn dochter Máxima met prins Willem-Alexander.

Er was enige overredingskracht van onder andere minister van Staat Max van der Stoel en stuurmanskunst van toenmalige premier Wim Kok nodig om Zorreguieta te doen besluiten weg te blijven bij het huwelijk in februari 2002.

In de jaren daarna was hij wel voor familie-aangelegenheden regelmatig in Nederland. Máxima en het koninklijk gezin brachten ook om het jaar de kerstdagen door bij de Zorreguieta's in Argentinië.

Zorreguieta heeft zich verder nooit meer geuit over de 'jaren van lood', zoals de jaren van dictatuur in Argentinië heten. Hij was trots op zijn dochter, zo zei hij wel, en verder bewaarde hij het stilzwijgen.