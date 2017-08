Broers toch verdacht van beramen aanslag Suriname

Dat blijkt uit een vertrouwelijk document van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) dat het ANP dinsdag heeft ingezien. De twee broers zitten al ruim twee weken vast op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie.

Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie stelde onlangs nog in een verklaring dat de verdachten geen gevaar zouden zijn geweest voor een missie of ambassade in Suriname.

De twee verdachten die op 23 juli werden opgepakt, zijn broers die in de slagerij van hun vader in Paramaribo werken. Pas dinsdag hebben de advocaten van de mannen toestemming gekregen met hun cliënten te praten. De afgelopen weken mocht dat niet omdat het OM bang was voor 'bewijsvertroebeling'.

Vorige week woensdag wees het Hof van Justitie een verzoek van de advocaten om de beperkingen op te heffen nog af.

Geruchten

Er gingen in Suriname al veel geruchten rond dat er een link zou zijn met een ander land. Familie en buren van de verdachten hebben namelijk "Engelssprekende witte mannen" gezien en gehoord bij de arrestatie.

De Surinaamse autoriteiten hebben sindsdien geen nieuwe informatie verschaft. Zelfs op vragen Surinaamse parlementsleden weigerde de waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, dinsdag antwoord te geven.