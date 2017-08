Marokkaanse betoger overlijdt aan verwondingen

Imad El Attabi uit de stad al-Hoceima stierf dinsdag in het ziekenhuis, bevestigen de autoriteiten en een betrokken advocaat. Hij is voor zover bekend de eerste demonstrant die om het leven komt sinds het begin van de protesten in oktober.

Attabi liep in juli ernstig hoofdletsel op toen betogers botsten met de politie. De autoriteiten stellen dat de twintiger is geraakt door stenen. Een betrokken advocaat, die nauw samenwerkt met de familie van het slachtoffer, stelde dat het waarschijnlijker is dat Attabi is getroffen door een traangasgranaat. Hij raakte vervolgens in een coma.

De spanning in het Marokkaanse Rifgebied loopt sinds oktober op. Toen kwam een visverkoper om het leven toen hij zijn in beslag genomen handelswaar uit een vuilniswagen wilde redden. Dat leidde tot hevige protesten. Inwoners van de streek voelen zich achtergesteld door de centrale overheid.