Trump belooft Noord-Korea 'vuur en furie' als het VS blijft bedreigen

Trump deed die uitspraak bij de Trump National Golf Club in Bedminster. "Noord-Korea kan maar beter afzien van verdere dreigementen aan het adres van de Verenigde Staten", zei hij tegen verslaggevers, waarna hij waarschuwde voor een zware Amerikaanse tegenreactie.

Trump reageerde op het nieuws dat Noord-Korea mogelijk een nieuwe mijlpaal heeft bereikt in het nucleaire programma: volgens Amerikaanse analisten is het regime erin geslaagd miniatuurkernkoppen te produceren, die kunnen worden gemonteerd op een raket.

Dat concludeerden analisten van het Amerikaanse bureau Defense Intelligence Agency (DIA) in een nieuw rapport. Journalisten van de krant The Washington Post kregen een uittreksel van de vertrouwelijke publicatie te zien.

Deze week wezen ook Japanse waarnemers in een beleidsanalyse voor het Ministerie van Defensie op aanwijzingen dat Noord-Korea nu 'kleine' kernkoppen kan maken.

Bereidheid

Noord-Korea suggereerde maandag nog dat het bereid is kernwapens te gebruiken als de VS militaire actie ondernemen. Pyongyang maakte ook duidelijk dat het niet bereid is te onderhandelen over het stopzetten van de wapenprogramma's. Internationale druk en sancties hebben in dat opzicht niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Amerikaanse topfunctionarissen hebben eerder al aangegeven een militair ingrijpen niet uit te sluiten, maar daar niet de voorkeur aan te geven. Minister Jim Mattis (Defensie) waarschuwde eerder dit jaar dat een militair conflict met Noord-Korea ongekend bloedig zou zijn.

Mattis wees erop dat de dichtbevolkte Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul binnen het bereik valt van honderden artilleriekanonnen en raketwerpers van Noord-Korea. In en rond Seoul wonen circa 25 miljoen mensen.

Ondergronds

Het is voor analisten buiten Noord-Korea lastig om in te schatten hoe ver het nucleaire programma gevorderd is. Het regime houdt de deuren naar de buitenwereld en internationale politieke gemeenschap gesloten. Bovendien worden veel atoomproeven ondergronds uitgevoerd.

Door een aantal grote tests die wel bovengronds plaatsvonden, konden waarnemers wel 'bijhouden' welke technieken de Noord-Koreanen ontwikkelden. Sinds 2006 werden vijf nucleaire testen uitgevoerd in Noord-Korea; de laatste was in september 2016.

Snelle ontwikkeling

Bovendien testten de Noord-Koreaanse geleerden ook langeafstandsraketten. In juli werd duidelijk dat het leger inmiddels beschikt over de techniek voor een intercontinentale ballistische raket (ICBM), waarmee ook de Verenigde Staten bereikt kan worden. Niet iedereen is overtuigd dat de Noord-Koreanen al volledig betrouwbare raketten kunnen bouwen.

Toch stijgt de spanning tussen Noord-Korea en andere landen, zoals Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, met iedere proef die wordt uitgevoerd.

Arsenaal

De stap om die raketten uit te kunnen rusten met de (geminiaturiseerde) kernkoppen, lag volgens veel westerse experts nog ver buiten bereik. Maar de ontwikkelingen lijken elkaar nu in Noord-Korea steeds sneller op te volgen, zeggen enkele experts tegen The Washington Post.

Hoeveel kernkoppen het Noord-Koreaanse arsenaal inmiddels bevat, is onduidelijk. De onderzoekers van DIA komen op zestig nucleaire bommen. Andere experts, zoals de schrijvers van het Japanse rapport, noemen een aantal van dertig.