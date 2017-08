Europese Commissie onderzoekt radiostilte België in eierschandaal

Lidstaten zijn verplicht onmiddellijk het Europese waarschuwingssysteem RRASF in Brussel in te schakelen als ze weet hebben van besmettingen in voedingswaren die de volksgezondheid mogelijk bedreigen.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldde de aanwezigheid van de insecticide fipronil in eieren op 20 juli, aldus een commissiewoordvoerster dinsdag. Het agentschap was daar volgens eigen zeggen echter al begin juni van op de hoogte, maar omdat het om concentraties ging die de gezondheid bij consumptie niet bedreigen, is geen alarm geslagen.

Volgens de commissie is tot 20 juli langs geen enkele weg informatie over besmette eieren gedeeld. Brussel kan juridische stappen nemen als blijkt dat de Belgen in gebreke zijn gebleven. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Voedselveiligheid) houdt over de zaak contact met staatssecretaris Martijn van Dam, verantwoordelijk voor landbouw, en zijn Duitse collega Christian Schmidt.

Vervolgstappen

Berlijn en Den Haag zijn niet te spreken over de gebrekkige communicatie en transparantie van het FAVV. Schmidt wil zelfs Duitse experts naar België en Nederland sturen om de situatie ter plaatse te kunnen beoordelen. Het toezicht op de voedingsmarkt is de taak van de nationale overheden.

De Belgische ministers Denis Ducarme (Landbouw) en Maggie De Block (Volksgezondheid) worden woensdag in het federaal parlement in de Kamercommissie Economie en Landbouw gehoord over de kwestie.

De Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme liet zondag weten dat België 57 pluimveebedrijven onderzoekt op de mogelijke besmetting met fipronil. Binnen enkele dagen verwachten de Belgische autoriteiten de resultaten van het onderzoek naar de bedrijven binnen te hebben.