Geen meldingen Nederlandse gewonden bij aardbeving Bodrum

Bodrum is een populair vakantieoord waar tijdens de zomermaanden ook veel Nederlanders op vakantie gaan.

Het epicentrum van de aardbeving lag op ongeveer vijftien kilometer ten zuidoosten van Bodrum op een diepte van ongeveer tien kilometer, meldt de Amerikaanse Geologische dienst.

Deskundigen spreken dinsdag van een naschok van de beving die de regio op 21 juli raakte. "We hadden dit verwacht", zei seismoloog Gerasimos Houliaras voor de Griekse radio.

Geen paniek

Bij het ministerie van Buitenlanse Zaken in Den Haag zijn nog geen meldingen binnengekomen van reizigers in de regio, en ook reisorganisaties TUI en Corendon melden dat er geen sprake is van paniek en schade bij aanwezige Nederlanders.

''Het ministerie houdt de situatie in en rond Bodrum nauwlettend in de gaten'', meldt een woordvoerder. De beving vond dinsdagochtend plaats en had een kracht van 5.3.

Er verblijven op dit moment duizenden vakantiegangers via Corendon in Bodrum en omgeving. ''Er zijn geen gasten van Corendon getroffen of door Corendon gecontracteerde hotels beschadigd.''

''Gelukkig valt het allemaal heel erg mee'', zegt een woordvoerder van TUI Nederland. De reisleiding van TUI gaat hotels af om eventuele vragen van reizigers te beantwoorden.

Kos

Op 21 juli werd de zuidwestkust van Turkije getroffen door een nog zwaardere aardbeving met een magnitude van 6,7. Op het nabijgelegen Griekse eiland Kos vielen daardoor zeker twee doden. 120 mensen raakten gewond. In juni viel op het Griekse eiland Lesbos een dode door een aardbeving met een kracht van 6,3.