'Gifgasgranaten bij Mosul liggen onbeschermd'

Dat zegt Stichting Vluchteling dinsdag na een bezoek aan de Iraakse steden Mosul, Kirkuk en Bashiqa.

De aanwezigheid van grote hoeveelheden zelfgeproduceerde explosieven, waaronder chemische wapens, vormt volgens de stichting een grote belemmering bij de terugkeer van de bewoners.

Volgens experts van de ontmijningsorganisatie Mines Advisory Group, waarmee Stichting Vluchteling in Irak werkt, worden op veel plaatsen in de omgeving van Mosul ingrediënten voor chloor- en mosterdgas gevonden.

Maar ook kant-en-klare mortiergranaten en sporen van daadwerkelijke gebruik van deze verboden wapens. Op de afgelegen vlakte waar onklaar gemaakte explosieven verzameld worden voor vernietiging, stonden deze week honderden liters chloor- en mosterdgas in jerrycans.

Steun

Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling was de afgelopen dagen in Mosul en omgeving: "Ik kan niet geloven dat zulke gevaarlijke wapens open en bloot in de dorpen rondslingeren. De capaciteit ontbreekt om snel en effectief voor de vernietiging van deze wapens zorg te dragen, waardoor het risico bestaat dat er ernstige ongelukken gebeuren met deze dodelijke gifgassen."

Ceelen pleit voor snelle en omvangrijke steun van de internationale gemeenschap bij het onschadelijk maken van explosieven in woongebieden. "Ik werd al ziek van een paar minuten bij een lekkende gifgasgranaat. In deze zelfde lucht spelen kinderen. Ruiming moet de hoogste prioriteit krijgen.'' Stichting Vluchteling stelt 100.000 beschikbaar voor de ruimingsactiviteiten in het gebied.