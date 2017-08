Premier België wil prins Laurent straffen voor bezoeken Chinese ambassade

Het 53-jarige 'enfant terrible' van de koninklijke familie zette de foto zelf op Twitter. Volgens de woordvoerder van de premier, maandag tegen Belgische media, was de regering niet op de hoogte van Laurents aanwezigheid op de plechtigheid. Ook als hij persoonlijk is uitgenodigd, moet hij toestemming vragen aan de regering.

Het is niet de eerste keer dat Laurent zich niets van die regel aantrekt of het paleis niet op de hoogte stelt van zijn plannen. In januari had hij ongevraagd een onderhoud met de premier van Sri Lanka. Een week later riep een getergde Michel hem bij zich, nadat de prins tegen een journalist tekeer was gegaan na een vraag over een van zijn projecten.

'Ongepast'

''Begin daar niet over, want dan ga ik echt boos worden”, brieste Laurent tegen de journalist. ''Ze zeggen de hele tijd dat ik niet werk en dat mijn stichting niet deugt. Het hangt mij al jaren de keel uit. Ik heb in mijn leven meer aan de staat betaald dan de staat aan mij." Ook riep hij dat de politiek én zijn familie hem met rust moeten laten. De premier noemde dat ''ongepast".

Prins Laurent heeft al zijn hele leven ruzie met pers, politiek en familie. Jaarlijks krijgt hij 87.000 euro salaris en 220.000 euro voor uitgaven voor zijn publieke optreden.