Nieuwe zoektocht in Turkije naar Joey uit Haaksbergen

Eerder werd in het gebied waar Hoffman voor het laatst is gezien, in de bergen in de buurt van de Turkse badplaats Silifke, al gezocht naar de 21-jarige man. Nu wordt er in een groter gebied gezocht rond het plaatsje Narliyuku.

Volgens de politiechef wordt nu specialistische zoekapparatuur ingezet en gaan speurhonden meezoeken. Hij benadrukt: ''Denk niet dat we opgeven, het onderzoek wordt met volle kracht voortgezet.''

Hoffmann wordt inmiddels een maand vermist. De Turkse politie sluit niet uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Hij was in Turkije samen met een echtpaar uit Haaksbergen.

Tijdlijn

Senocak zei maandag op het hoofdbureau van politie in de Turkse plaats dat er ook allerlei verklaringen opnieuw worden bekeken. Daarnaast worden telefoongegevens nader bekeken, wordt een tijdlijn gemaakt om eventuele gaten daarin helder te krijgen en worden ooggetuigen nogmaals gehoord.

''We hopen dat Joey nog in leven is. Goed of slecht nieuws zullen we onmiddellijk delen'', aldus de politiechef.

Hij bevestigt dat er contact is geweest met de Nederlandse politie via de ambassade in Ankara. Daarbij is informatie uitgewisseld.

Landarrest

Volgens de politiechef heeft het echtpaar uit Haaksbergen, Björn en Derya Breukers, in Turkije geen aangifte gedaan van vermissing van hun reisgenoot. Zij hebben tegenover de politie verklaard pas later van familie te hebben gehoord dat Hoffmann na zijn vertrek uit hun gezelschap niet in Nederland was aangekomen.

Het echtpaar heeft voorlopig landarrest gekregen, wat wil zeggen dat ze in Turkije moeten blijven, op afroep beschikbaar moeten zijn en zich geregeld moeten melden.

Senocak zegt dat de politie zich pas op 28 juli met de vermissing is gaan bezighouden, ongeveer rond het tijdstip dat de broer van Joey Hoffmann in Silifke en het bergdorp Narliyuku flyers is gaan verspreiden. Hij wijt de langzame aanloop naar de zoektocht mede aan de tijd die het heeft gekost om de gegevens rond de vermissing via Nederland, Interpol en Ankara bij zijn korps in Silifke te krijgen.