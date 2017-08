Venezolaanse regering verijdelt militaire opstand in Valencia

Een twintigtal commandanten onder leiding van een oud-kapitein probeerden in verzet te komen tegen de regering van president Nicolás Maduro. Op meerdere plekken waren schoten te horen. Volgens de regering was de opstand echter snel voorbij.

Diosdado Cabello van de socialistische regeringspartij meldde op Twitter dat het regeringsleger de opstand heeft kunnen tegenhouden. Hij sprak van een ''terroristische daad''. Maduro zelf beaamde dat niet veel later. Verscheidene mensen zijn gearresteerd.

Oud-kapitein Juan Caguaripano riep in een video op in opstand te komen tegen Maduro. ''Dit is geen staatsgreep, maar een militaire actie om de constitutionele orde te herstellen. Het is een legitieme opstand, samen met het dappere volk van Venezuela. We kunnen de moordzuchtige tirannie van Maduro niet langer negeren.''

Leger

Enkele legerbronnen meldden volgens de Spaanse krant El País dat Caguaripano erin was geslaagd een klein deel van het regeringsleger te overtuigen zich tegen de regering te keren. De twintig commandanten hadden verschillende strategische plekken in de stad Valencia ingenomen.

Het is niet de eerste keer dat Caguaripano in opstand komt. In 2014 was er een bevel om hem te arresteren voor zijn vermeende betrokkenheid bij een plan om Maduro af te zetten. De oud-militair ontsnapte toen aan een gevangenisstraf, omdat de autoriteiten niet wisten waar hij zich bevond.

Het is al maanden onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Zeker 125 mensen kwamen de afgelopen vier maanden om bij confrontaties tussen demonstranten en veiligheidstroepen. De spanningen in het land loopt nog verder op sinds de verkiezing van een week geleden.

Verkiezing

De president heeft een grondwetgevende vergadering uit zijn aanhang laten kiezen om de spelregels in het land te veranderen. De Venezolaanse oppositie boycotte de verkiezing, omdat het orgaan uit aanhangers van Maduro bestaat en wordt gezien als een poging het gekozen parlement te ondermijnen.

De grondwetgevende raad, die onbeperkte bevoegheden heeft, ontsloeg zaterdag procureur-generaal Luisa Ortega Díaz. Ortega staat bekend als een van de felste critici van de Venezolaanse regering. Ze zal worden vervangen door een "bondgenoot" van de regering.

Het Zuid-Amerikaanse economische samenwerkingsverband Mercosur heeft diezelfde dag Venezuela als lid geschorst. Om dat besluit terug te draaien, moet Maduro onder meer de democratie herstellen, politieke gevangenen vrijlaten en de omstreden grondwetgevende vergadering ontmantelen.