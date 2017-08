Spaanse eilandengroep gaat illegale verhuur aan toeristen bestraffen

Dit meldden Spaanse media zondag.

Makelaars in vastgoed, tussenpersonen en digitale platforms als Airbnb en Homeaway moeten zelfs bedragen tot 400.000 euro betalen wanneer ze woningen die daar niet voor bestemd zijn, verhuren aan toeristen.

De wet op de Balearen is niet nieuw. Al in 2012 werd de illegale verhuur verboden, maar de autoriteiten verzuimden naleving ervan te controleren.

Meldingen

Om de illegale verhuur verder in te dammen is er een website waarop Spaanse burgers illegale activiteiten kunnen melden. Of Spanjaarden dat ook werkelijk gaan doen, is de vraag. De meldingen mogen namelijk in geen geval anoniem worden gedaan.

Volgens het Ministerie van Toerisme kunnen de inspecteurs anders hun werk niet doen. Voor toeristen heeft het ministerie een app laten ontwikkelen waar ze snel kunnen zien of een vakantiehuis een legale of illegale status heeft.

De gemeenten van ieder eiland, Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera, en het bestuur in hoofdstad Palma de Mallorca bepalen voortaan welke huizen verhuurd mogen worden aan toeristen en voor hoelang.

Amsterdam

In de gemeente Amsterdam wordt momenteel gewerkt aan een meldplicht voor Airbnb-huur. Amsterdammers mogen hun woning maximaal zestig dagen per jaar aan toeristen verhuren. Ook mogen ze maximaal vier toeristen tegelijk in hun huis toelaten.