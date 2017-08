Dode en vermisten na aanvaring voor Engelse kust

Een vierde man, die vermoedelijk uren in het water heeft gelegen, is in de vroege zondagmorgen door een vissersboot gered.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren van beide schepen. Volgens de BBC waren in ieder geval vier mannen op een kleine boot aan het vissen toen het ongeluk gebeurde. De man die gered werd, is naar het ziekenhuis gebracht.

De kustwacht van Shoreham, in het zuiden van Engeland, is tussen Worthing en Brighton een uitgebreide zoektocht begonnen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.