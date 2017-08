Parijse politie pakt man met mes op bij Eiffeltoren

De man werd "heel snel overmeesterd en gearresteerd", volgens een verklaring die het management van de Eiffeltoren op zondagochtend publiceerde. Hij was alleen en bij het incident raakte niemand gewond.

Direct na de arrestatie voerde de politie een onderzoek uit bij de trekpleister. Ze lieten de attractie om 00.30 uur evacueren, een kwartier voordat de Eiffeltoren normaalgesproken sluit. Het onderzoek richt zich op een mogelijke terroristische daad.

De zaak werd eerst als een criminele daad gezien, maar wordt nu in het licht van terrorisme bekeken. De verklaringen van de verdachte gaven daar aanleiding toe. Volgens een bron bij justitie is de man ''duidelijk zichtbaar'' geradicaliseerd.

Over de motivatie van de man is weinig bekend. In een mededeling van de politie wordt vermeld dat hij een T-shirt droeg van de Parijse voetbalclub PSG. De Eiffeltoren werd gisteravond ook in de stads- en clubkleuren (rood en blauw) verlicht, met een tekst ter verwelkoming van de aangekochte sterspeler Neymar.

Beveiliging

In Parijs en de rest van Frankrijk is sinds de terreuraanslagen van 13 november 2015 de noodtoestand van kracht. Die maatregel werd meerdere malen verlengd door het parlement, maar de Franse president Emmanuel Macron heeft laten weten aan een nieuwe veiligheidswet te werken, waarmee de autoriteiten beter gewapend zijn in de strijd tegen terrorisme. Als die nieuwe wet is aangenomen, zou de noodtoestand in het najaar opgeheven kunnen worden.