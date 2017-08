Australië assisteert in zoekactie naar verongelukte Amerikaanse mariniers

Sinds het ongeluk worden drie mariniers nog vermist. Zondagochtend vroeg (Nederlandse tijd) besloot het Amerikaanse leger de reddingsactie te staken. Men vermoedt dat de mariniers niet meer in leven zijn. In plaats daarvan wordt nu wel gezocht naar hun stoffelijk overschot; een onderneming die zelfs maanden in beslag kan nemen.

De families van de vermisten werden direct van dat besluit op de hoogte gesteld, aldus de leiding van de III Marine Expeditionary Force.

23 andere passagiers konden zaterdag wel worden gered. De Australische hulpdiensten laten weten dat één persoon is opgenomen in een ziekenhuis in de buurt, maar maakten verder geen details bekend.

Onbekende oorzaak

Australië stuurt een onderzoeksschip naar de plek waar het toestel neerstortte. Ook een duikteam zal de Amerikanen assisteren bij de zoektocht.

De oorzaak van het ongeluk met de Osprey is nog onbekend. Het Australisch weerbureau omschreef de weersomstandigheden, windsnelheden en de deinig op zee op het moment van het ongeluk als "gunstig". "De lichte noordoostelijke wind was niet van invloed op het wateroppervlak of de golven", aldus een metereoloog.