Aziatische landen gaan onderhandelen over gedragscode voor Zuid-Chinese Zee

Volgens Wang is er "echt concrete vooruitgang" geboekt tussen de tien leden van ASEAN, de vereniging van landen in het zuidoosten van Azië, en China om de geschillen over de drukbevaren zee uit de wereld te helpen. Alle partijen moeten dit gunstige moment koesteren.

De Zuidoost-Aziatische landen komen jaarlijks bijeen om te overleggen over de veiligheidssituatie in de regio. De Zuid-Chinese Zee is een bron van veel spanningen tussen landen en stond daarom op de agenda voor de eerste dag van de top.

ASEAN en China hebben nu overeenstemming bereikt over een raamwerk voor het opstellen van de regels.

Claims

De Zuid-Chinese Zee is van geopolitiek en strategisch belang. Meerdere landen claimen daarom een deel van het gebied. De Chinese minister Wang zei dat de houding van de landen die aanspraak maken op het gebied, anders is dan in voorgaande jaren. Hij noemde de sfeer "relaxter", wat volgens hem bevordelijk is voor de stabiliteit in de regio.

ASEAN-lidstaat Vietnam had al voor de vergadering opgeroepen tot een goed gesprek over de Zuid-Chinese Zee. Met name de Chinese activiteiten in de zee liggen erg gevoelig. Peking claimt een groot deel van de zee, al werden de economische aanspraken daarop voor een groot deel afgewezen door het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag, vorig jaar.