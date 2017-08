VN-onderzoekers vinden massagraven in Mali

De VN-onderzoekers ontdekten de massagraven in de buurt van het dorp Anéfif, waar ze onderzoek deden naar meldingen van mensenrechtenschendingen. Niet alleen het aantal lijken, maar ook de manier waarop de mensen stierven is nog onduidelijk.

Naast de graven constateerden onderzoekers van vredesmissie MINUSMA zeker 34 schendingen van mensenrechten en ontdekten ze de verdwijning van veel kinderen. De kinderen zijn mogelijk ingezet tijdens recente gevechten, stellen deelnemers aan MINUSMA zaterdag in een verklaring.

In het noorden van Mali heerst een machtsvacuüm waar jihadistische groepen gebruik van maken om in de hele regio aanvallen uit te voeren. Ook op andere plekken in Mali is regelmatig sprake van terreurdaden van islamistische militanten, ondanks de aanwezigheid van de vredesmissie.

In de afgelopen weken zijn de gevechten tussen verschillende groepen van de Toeareg-rebellen geïntensiveerd, waarmee het in 2015 met de overheid gesloten vredesakkoord in gevaar komt.

De Malinese volksvertegenwoordiging besloot in april om de in november 2015 uitgeroepen noodtoestand opnieuw met zes maanden te verlengen.

Nederlandse bijdrage missie

In Mali zijn zo'n elfduizend soldaten gestationeerd uit landen als Frankrijk, België en Duitsland. Ook Nederland draagt met 290 manschappen bij aan de VN-missie in het land. Nederlandse soldaten houden zich daarbij vooral bezig met het verzamelen en analyseren van informatie.

Deze bijdrage aan de missie loopt eind dit jaar af.