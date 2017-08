Syrische leger herovert al-Sukhna op Islamitische Staat

Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zaterdag.

Al-Sukhna is daarmee de laatste grote stad in de Syrische provincie Homs die door het leger op IS is heroverd. De stad ligt zo’n vijftig kilometer van de grens met de provincie Deir al-Zor, waar de terroristische groepering al meer dan twee jaar de dienst uitmaakt.

Al-Sukhna ligt zo’n vijftig kilometer ten noordoosten van Palmyra, waaruit IS in maart werd verdreven. Tijdens de twee bezettingen van die stad vernietigde de groepering een deel van Palmyra’s archeologisch cultureel erfgoed.

Terreinverlies

IS verliest de laatste tijd snel terrein in Syrië. Het Syrische regeringsleger, gesteund door de Russische luchtmach en Iraanse troepen, maakte recentelijk ook progressie in de provincie Hama en in het zuidelijke deel van de provincie Raqqa. Militaire operaties zijn nu vooral gericht op het innemen van de stad Raqqa, dat geldt als bolwerk en de officieuze hoofdstad van IS.