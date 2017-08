Nieuwe Venezolaanse grondwetsraad ontslaat kritische hoofdaanklager

Het Venezolaanse Hooggerechtshof stuurde eerder op zaterdag een brief om de nieuwe raad op de hoogte te stellen van strafrechtelijke aantijgingen tegen Ortega. Zij wordt ervan beschuldigd "opdracht te hebben gegeven voor ernstig wangedrag". Dat werd niet verder toegelicht.

Het kantoor van Ortega werd zaterdagochtend (plaatselijke tijd) omsingeld door leden van de Nationale Garde, die haar de toegang weigerden. Tegen journalisten zei de procureur-generaal dat ze daarbij werd mishandeld. Een van de agenten zou haar hebben geslagen met een politieschild.

Ortega zal worden vervangen door de huidige mensenrechtenombudsman van president Nicolás Maduro, Tarek Saab. Hij wordt gezien als een "bondgenoot" van de regering. De oppositie beschuldigt Saab ervan mensenrechtenschendingen door de staat te hebben genegeerd.

Ortega gaf zaterdag in een reactie aan haar wegsturen niet te accepteren, en "tot de laatste adem" te zullen blijven strijden voor de rechten van de Venezolanen. "Stel je eens voor hoe hulpeloos gewone Venezolanen zich moeten voelen als ze dit al doen met de hoogste openbaar aanklager", aldus Ortega in een statement.

Opkomstfraude

Ortega is uitgegroeid tot de voornaamste tegenstander van het bewind van Maduro, al stamt ze uit zijn eigen socialistische beweging. Ze ging die rol spelen na het uitbreken van de massale demonstraties tegen het regeringsbeleid in april. Bij die aanhoudende protesten zijn al meer dan honderdtwintig mensen om het leven gekomen.

De procureur-generaal beschuldigde Maduro van mensenrechtenschendingen. Ook zou hij hebben geknoeid met de opkomstcijfers van de verkiezingen waarmee de 545 leden van de grondwettelijke vergadering werden aangesteld. De stembusgang werd geboycot door de Venezolaanse oppositie, waardoor de raad alleen uit voorstanders van de president bestaat. Ortega kondigde donderdag een justitieel onderzoek aan naar de verkiezingen.

Dictatuur

De bevoegdheden van de grondwettelijke vergadering kennen geen limiet. De beslissing om Ortega te ontslaan wordt door critici gezien als een onheilspellend teken dat Maduro afstevent op een dictatuur.

Verschillende landen hebben afgelopen week economische sancties tegen Venezuela aangekondigd. Zaterdag kondigde het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur aan het land te schorsen.

López thuis

De Venezolaanse autoriteiten hebben oppositieleider Leopoldo López opnieuw onder huisarrest geplaatst nadat hij dinsdag in een gevangenis was gezet. Dat laat zijn vrouw op Twitter weten. López kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014. Op vrijdag werd de andere uit zijn huis gehaalde oppositieleider, Antonio Ledezma, weer terug naar zijn woning gebracht.