Ontvoerder dreigt Brits model te veilen op internet

Het model, van wie de naam niet bekend is gemaakt, was op 10 juli naar Milaan gereisd, omdat ze was gevraagd voor een fotoreportage. Een dag na haar aankomst ging ze naar de fotostudio. Ze werd daar gedrogeerd en daarna in een kofferbak naar een dorp in de buurt van Turijn gebracht.

De Pool eiste dat de zakenbehartiger van de vrouw 300.000 dollar (circa 260.000 euro) betaalde. Als betaling uitbleef, zou de vrouw via een obscure internetsite te koop worden aangeboden, dreigde de ontvoerder.

Om nog onduidelijke redenen droeg de Pool het model een aantal dagen na de ontvoering over aan het Britse consulaat. Naar aanleiding van tips van de zakenbehartiger van de vrouw kon de politie de ontvoerder aanhouden.