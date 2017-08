Griekse brandweer worstelt met tientallen bosbranden

Sinds zaterdag woedt onder meer een grote brand in Ilio, een voorstad van Athene. Ook het schiereiland Peloponnesos is zwaar getroffen. Op het eiland Kythira, ten zuiden van de Peloponnesos probeert de brandweer sinds vrijdag tevergeefs een grote bosbrand onder controle te brengen.

De autoriteiten vrezen dat de situatie in de komende dagen verslechtert, omdat meteorologen verwachten dat de temperaturen verder stijgen. Op veel plaatsen liep die zaterdag al op tot boven de 35 graden.

Spanje

Ook in Spanje woeden meerdere bosbranden, onder meer in de noordwestelijke regio Galicië. In de buurt van de Galicische stad Ourense is bijna 1400 hectare bos in vlammen opgedaan. De krant La Voz de Galicia meldde zaterdag dat twee personen zijn opgepakt op verdenking van het aansteken van de brand.

In de oostelijke regio Catalonië woedt een grote natuurbrand bij de plaats Artés. Het persbureau Europa Press berichtte dat zeker 300 hectare in brand staat. Ongeveer honderd mensen zijn geëvacueerd.