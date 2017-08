Noord-Italië verruilt tropische temperaturen voor noodweer

Vanaf dinsdag gaat de temperatuur ook in andere delen van Italië langzaam dalen, voorspelt het Italiaanse meteorologisch instituut.

Zaterdagmorgen overleed een vrouw in de Dolomieten toen haar auto werd bedolven onder modder en puin, nadat noodweer een vloedgolf had veroorzaakt.

In het zuiden van Italië blijft het dit weekeinde onverminderd heet. Vooral in de hak van de 'laars' en op de eilanden Sicilië en Sardinië liepen de temperaturen de afgelopen dagen op tot recordhoogte. De gevoelstemperatuur bereikte volgens het Italiaanse persbureau ANSA de 55 graden.

Hittegolf

Ook delen van Spanje en de Balkan blijven last houden van de hittegolf, die de bijnaam ''Lucifer" te danken heeft aan de helse temperaturen. In het Adriatische kustgebied dreigt de stroom uit te vallen door de aanhoudende hitte die het elektriciteitsverbruik opdrijft.

Italië en meerdere landen in Balkan waarschuwen met code rood voor de temperaturen die boven de 40 graden stijgen. Vanwege de hittegolf, die volgende week ook nog aanhoudt, helpen Rode Kruis-vrijwilligers in Europa daklozen, ouderen en andere risicogroepen.

Ook vakantiegangers die in de file staan worden geholpen. Zij krijgen van het Rode Kruis onder meer op wegen in Kroatië flesjes water. Op de tweede zwarte zaterdag op de Europese wegen is het vooral druk in Frankrijk, waar vanwege de hitte in het zuidoosten code oranje geldt.

Het lijkt erop dat Nederlanders de hitte in gebieden in Zuid-Europa goed doorstaan. Bij de alarmcentrale van Allianz Global Assistance hebben zich nog geen mensen gemeld met acute problemen door de extreme warmte.