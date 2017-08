Vooral meer files in Frankrijk op tweede zwarte zaterdag

Op het hoogtepunt rond 12.45 uur stond het volgens de Franse politie in heel Frankrijk over 857 kilometer vast. Vorige week, op eerste zwarte zaterdag was, was dit 610 kilometer.

Hoewel het druk was zijn zijn er zaterdag geen records gesneuveld. Het historische record is van 1 augustus 2014, toen er 994 kilometer stond. Wel was het naar verhouding een veel drukkere zaterdag dan exact een jaar geleden, toen het over 'slechts' 601 kilometer vaststond.

Volgens de ANWB gaan dit weekend veel mensen op vakantie, maar keren ook veel vakantiegangers weer huiswaarts. Het verkeer stond zaterdag in beide richtingen vast.

Afname drukte

Halverwege de middag nam de Franse drukte weer af. Alleen op de routes richting Spanje stonden mensen nog steeds in lange files. Aan het eind van de middag begonnen ook deze op te lossen.

In Duitsland blijft de A3 van Leverkusen naar Keulen voor problemen zorgen. Door werkzaamheden is er maar een rijstrook beschikbaar. Automobilisten wordt door de verkeersdienst nog altijd geadviseerd om deze weg te mijden.

Volgende week zaterdag is de derde en laatste zwarte zaterdag van deze zomer. Naast nog steeds veel uitrijdend verkeer is het ook dan druk met vakantiegangers die huiswaarts keren, waarschuwt de ANWB.