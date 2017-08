Nederlandse zoekhonden naar Turkije voor vermissingszaak

De actie in de omgeving van Silifke, in het zuiden van het land, wordt op touw gezet door Zoekhonden Team ZH. Dat is een non-profitorganisatie die gespecialiseerd is in het vinden van vermiste personen.

De teams bestaan uit getrainde vrijwilligers. Voor vertrekt liet de organisatie weten maar één doel te hebben: ''Joey Hoffman terugvinden en herenigen met zijn familie.''

Ook de Turkse politie zoekt nog altijd naar de 21-jarige Hoffman. Hij wordt inmiddels al bijna een maand vermist. De Turkse politie sluit niet uit dat Hoffman slachtoffer is geworden van een misdrijf. Hij was in Turkije samen met een stel uit Haaksbergen.

Het stel, Bjorn Breukers (34) en Sabahat Derya Un (26), werd ook korte tijd vermist. De Turkse politie heeft ze donderdag vragen gesteld over de vermissing. De twee zijn momenteel geen verdachten in de vermissingszaak.