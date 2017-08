Duitsland wil dat EU kort op financiële steun aan Turkije

Gabriel heeft dat in een brief aan de EU-buitenlandchef Federica Mogherini laten weten, meldde Der Spiegel vrijdag. Volgens het blad had Gabriel in de brief aangevoerd dat het beleid van president Recep Tayyip Erdogan "volledig in strijd is met onze Europese waarden en vereist dit een duidelijk antwoord".

Gabriel stelt daarom voor de toetredingssteun voor Turkije te verminderen en de voorzieningen om de democratie en de rechtsstaat te bevorderen te beperken. Tevens moet de Europese Investeringsbank geen nieuwe zaken meer aangaan met Turkije, volgens Gabriel.

CSU-leider Horst Seehofer, CDU-partijvoorzitter Julia Klöckner en FDP-leider Christian Lindner hadden zich onlangs al voor een stop van de toetredingssteun voor Turkije uitgesproken. Turkije zou in totaal 4,45 miljard euro krijgen in de periode 2014 tot 2020. Daarvan is slechts een klein deel tot dusver uitbetaald.

Activist

De Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner blijft voorlopig vastzitten in Turkije. De rechtbank in Istanbul oordeelde vrijdag dat de verdenkingen tegen de activist ernstig genoeg zijn om hem vast te houden tot zijn proces.

Ook een Zweedse en zes opgepakte Turkse mensenrechtenactivisten komen nog niet op vrije voeten, zeiden advocaten van de verdachten.

De vervolging van de Duitser is een terugkerend pijnpunt in de toch al slechte relatie tussen Ankara en Berlijn. Steudtner is samen met de anderen gearresteerd wegens 'steun aan een gewapende terroristische organisatie'. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken noemde die beschuldiging eerder onzinnig.

Duitsland eiste vorige maand de vrijlating van Steudtner. De Turkse regering antwoordde daarop het onacceptabel te vinden dat Duitsland zich met de binnenlandse aangelegenheden van Turkije bemoeit.

