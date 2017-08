Venezuela herstelt huisarrest oppositieleider Antonio Ledezma

Ledezma is vrijdag door veiligheidsbeambten terug naar zijn woning gebracht.

Eerder werd hij samen met een andere oppositiepoliticus, Leopoldo López, uit hun huis gehaald en naar de gevangenis overgebracht. Volgens het hooggerechtshof van het Zuid-Amerikaanse land wilden de politici vluchten.

Maduro won zondag een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt. López en Ledezma hebben zich daar net als andere opposanten fel tegen gekeerd.

López kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014. Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten omdat hij zou hebben deelgenomen aan een couppoging tegen Maduro.

Sancties

De Amerikaanse president Donald Trump liet afgelopen week weten Maduro er "persoonlijk verantwoordelijk" voor te houden dat de veiligheid en gezondheid van de twee oppositieleiders is gegarandeerd. De Verenigde Staten hebben na het referendum Maduro persoonlijk sancties opgelegd.

Alle activa van de socialistische leider die onder Amerikaanse jurisdictie vallen worden bevroren. Ook mogen Amerikaanse burgers geen zaken meer met hem doen.