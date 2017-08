'Nederland doodde in 1947 meer mensen op Sulawesi'

Dat meldt De Correspondent vrijdag op basis van eigen onderzoek. Hiervoor zijn negentig ooggetuigen en nabestaanden geïnterviewd. In het Nationaal Archief staat een dodental van 1.200.

De doden zijn voornamelijk gevallen bij de standrechtelijke executies die zijn gepleegd onder leiding van drie Nederlandse militairen. Het gaat om inwoners van tientallen dorpen in de streken Pare-Pare en Madjene. Zij protesteerden net als in andere delen van het land tegen de terugkeer van de Nederlandse staat.

Nederland verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog het gezag in het voormalige Nederlands-Indië. Kort na de oorlog werden militairen tevergeefs naar het land gestuurd in de hoop om de macht terug te krijgen. De militairen hadden daarbij carte blanche en bepaalden zelf wie schuldig was en werd doodgeschoten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet inhoudelijk reageren op de nieuwe vondsten. Eerdere cijfers over het dodental op Sulawesi werden in 2015 eveneens bekendgemaakt door De Correspondent.

Rechtszaak

Momenteel zijn nabestaanden van de slachtoffers op Sulawesi verwikkeld in een juridische strijd tegen Nederland. Ze eisen een schadevergoeding. Hun advocaat, Liesbeth Zegveld, laat De Correspondent weten dat ze de nieuwe gegevens in de rechtszaak gaat gebruiken. Mogelijk gaan meer nabestaanden zich bij deze groep aansluiten.

Een aantal weduwen van de slachtoffers in Zuid-Sulawesi kreeg in 2013 een schadevergoeding van 20.000 euro. Een paar jaar eerder kregen weduwen in het Javaanse Rawagede ook een geldbedrag toegekend. Tot op heden hebben kinderen van de slachtoffers niks ontvangen.

Als onderdeel van de tweede schikking moest de Nederlandse ambassadeur excuses aanbieden voor de standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië. De Nederlandse regering heeft dit in 2013 gedaan.

Palembang

Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt vrijdag dat bij een Nederlandse aanval op Zuid-Sumatra in 1947, vermoedelijk 2.000 tot 3.500 doden zijn gevallen. In Nederland is over deze aanvallen nooit eerder iets naar buiten gekomen.

Het zou gaan om de luchtaanvallen op de stad Palembang die in Indonesië bekendstaan als 'De Oorlog van Vijf Dagen en Vijf Nachten'. Inwoners werden daardoor verrast op 1 januari 1947, op dat moment was er namelijk een wapenstilstand tussen beide landen van kracht.

Vrij Nederland merkt op dat die datum in strijd is met de officiële lezing van de geschiedschrijving. Daarin staat dat Nederland het Aziatische land pas een half jaar later aanviel.