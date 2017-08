Duitse supermarktketen Aldi haalt uit voorzorg alle eieren uit winkels

Dat heeft het supermarktbedrijf vrijdag bekendgemaakt. Een dag eerder meldde de discountsupermarkt nog alleen verdachte eieren uit de schappen te halen.

De keten spreekt van "een voorzorgmaatregel". Aldi koopt alleen nog eieren in met een bewijs van een laboratorium dat ze geen sporen van het luizenbestrijdingsmiddel fipronil bevatten.

Daardoor komt de beschikbaarheid van eieren mogelijk onder druk te staan, maar Aldi zegt voor "duidelijkheid en transparantie" te willen zorgen. Klanten die in de afgelopen dagen eieren hebben gekocht bij Aldi, kunnen die zonder kassabon terugbrengen.

Eerder zette de Duitse supermarktketen REWE al een soortgelijke stap. Dat bedrijf kondigde woensdagavond aan alle Nederlandse eieren uit de handel te nemen bij de eigen supermarkten en die van discountdochter Penny.

Albert Heijn

In Nederland heeft Albert Heijn veertien soorten eieren uit de schappen gehaald. Hier gaat het ook om een voorzorgsmaatregel, zo liet de keten donderdag weten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde maandag voor een bepaalde groep eieren die de schadelijke stof fipronil bevat. De waakhond adviseerde eieren met 27 specifieke bedrijfscodes daarom niet te eten.

Het gehalte van de schadelijke stof fipronil in deze eieren is zo hoog, dat de consumptie gevaar op kan leveren voor de gezondheid. Fipronil is 'matig toxisch' en kan, in grote hoeveelheden, schade aanbrengen aan lever, nier of schildklier.

Kippen zouden besmet zijn geraakt bij het ontluizen van de stallen. Het bedrijf ChickFriend dat bloedluis in kippenstallen bestrijdt, zou daarbij middelen hebben gebruikt waar te veel fipronil in zat.

Vernietigen

Alle eieren die een risico vormen voor de gezondheid zijn inmiddels uit de handel gehaald en de bedrijven die deze eieren nog op voorraad hadden, vernietigen deze.

De NVWA onderzoekt nog eieren van zo'n tweehonderd bedrijven op de mogelijke aanwezigheid van fipronil. De overheidsorganisatie hoopt de resultaten voor dit weekend binnen te hebben.