Geldboete voor Russische oppositieleider Alexei Navalny

Navalny organiseerde begin juli een betoging zonder de autoriteiten in te lichten. Zijn kompanen Leonid Volkov en Nikolai Ljaskin werden eveneens beboet. Zij moeten respectievelijk evenveel en iets minder betalen.

De politicus, die in 2018 mee wil doen aan de presidentsverkiezingen, gaf in maart en juni ook al de aanzet voor landelijke demonstraties tegen de regering en de corruptie in Rusland. De opkomst was in jaren niet zo groot. Het leverde de uitdager van president Vladimir Poetin een gevangenisstraf van 25 dagen op. De Centrale Kiesommissie in Rusland besloot hem daarop uit te sluiten van de presidentsverkiezingen.

De 41-jarige Navalny zei tegen het vonnis van donderdag in beroep te gaan. "Eerst probeert de overheid ons te intimideren met arrestaties, nu met hoge geldboetes. Maar we zetten onze campagne desondanks door".