Speciaal aanklager VS formeert jury in Ruslandonderzoek

Dat heeft de Wall Street Journal donderdag gemeld, zich beroepend op twee anonieme bronnen die bij de zaak zijn betrokken.

De kamer van inbeschuldigingstelling die Mueller heeft geformeerd, is recentelijk al aan het werk gegaan. Het is een belangrijke aanwijzing dat het onderzoek is geïntensiveerd en in een volgende fase is beland. Mueller en zijn team onderzoeken pogingen van Rusland om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden en gaan na of er sprake was van samenzwering met het campagneteam van Donald Trump.

De zogeheten grand jury zou al dagvaardingen hebben verstuurd naar aanleiding van de ontmoeting die Trumps zoon en schoonzoon vorig jaar juni hadden met een Russische advocate en anderen, aldus Reuters.

Een grand jury wordt door aanklagers gebruikt om bewijs te verzamelen, omdat zo'n jury het vermogen heeft mensen te bevelen te getuigen of documentatie te overhandigen. Het juridisch orgaan besluit ook of er genoeg bewijs is om aanklachten voor een strafrechtproces uit te vaardigen, maar velt geen oordeel over schuld of onschuld.

Medewerking

Jay Sekulow, een juridisch adviseur die Trump inhuurde, zei op Fox News dat er geen reden is te veronderstellen dat de onderzoekers ook de president zelf op de korrel hebben genomen.

De ervaren advocaat Ty Cobb, als speciaal adviseur in dienst van het Witte Huis, beweerde ook dat het onderzoek zich niet richt op president Trump. Hij wist overigens niet dat Mueller al juryleden had geworven, maar beloofde alle medewerking.

Ontkend

In de VS lopen meerdere onderzoeken naar de betrokkenheid van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016. Diverse Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben gezegd dat dit is gebeurd, ten faveure van Trump.

De president heeft alle betrokkenheid bij de Russische inmenging van de verkiezing tot dusver ontkend.